Уточняется, что она скончалась в Бишкеке после продолжительной болезни.
На 73-м году жизни скончалась основательница и главный редактор газеты "Дело №..." Светлана Красильникова. Информацию подтвердили ее близкие.
Уточняется, что она скончалась в Бишкеке после продолжительной болезни.
Она была одним из основателей еженедельной газеты "Дело №...", которая выходила в Кыргызстане в течение 30 лет. Газета выходила еженедельно и тираж доходил до 80 тыс. экземпляров. Газета прекратила свое издание в 2021 году.
Во время пандемии 27 июня 2020 года от пневмонии скончался сын Светланы Красильниковой Олег Запольский. Ему было 39 лет. Запольский занимал должность начальника Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.
АКИpress выражает соболезнования Виктору Запольскому и родным и близким Светланы Красильниковой.
Источник - АКИpress
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