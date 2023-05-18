Скончалась редактор кыргызстанской газеты "Дело №..." Светлана Красильникова

Уточняется, что она скончалась в Бишкеке после продолжительной болезни.

На 73-м году жизни скончалась основательница и главный редактор газеты "Дело №..." Светлана Красильникова. Информацию подтвердили ее близкие.

Уточняется, что она скончалась в Бишкеке после продолжительной болезни.

Она была одним из основателей еженедельной газеты "Дело №...", которая выходила в Кыргызстане в течение 30 лет. Газета выходила еженедельно и тираж доходил до 80 тыс. экземпляров. Газета прекратила свое издание в 2021 году.

Во время пандемии 27 июня 2020 года от пневмонии скончался сын Светланы Красильниковой Олег Запольский. Ему было 39 лет. Запольский занимал должность начальника Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

АКИpress выражает соболезнования Виктору Запольскому и родным и близким Светланы Красильниковой.

Источник - АКИpress