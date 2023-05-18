В ЖК поспорили относительно процедуры голосования по избранию омбудсмена

Ранее ЖК избрал омбудсменом Джамилю Джаманбаеву, за ее кандидатуру проголосовали 48 депутатов.

Здесь казус, согласно конституционному закону об омбудсмене, омбудсмен избирается не менее 50 голосами, сказала депутат Гуля Кожокулова («Бүтүн Кыргызстан») 17 мая на заседании Жогорку Кенеша.

«Как нам здесь быть?» - обратилась она к коллегам после избрания омбудсмена.

Ранее ЖК избрал омбудсменом Джамилю Джаманбаеву, за ее кандидатуру проголосовали 48 депутатов.

«Вы ошибаетесь. Это старый регламент. В новом указано, что большинством голосов», - ответил вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев.

«Поднимите статью 4 закона об омбудсмене. Это конституционный закон. Давайте решим и обсудим», - сказала Кожокулова.

«Мы работаем по своему регламенту. На самом деле должен быть конституционный закон, но сейчас он обычный», - сообщил Сыдыгалиев.

Депутат Адахан Мадумаров («Бүтүн Кыргызстан») отметил, что омбудсмен избирается большинством голосов, но не менее 50 голосов.

Депутат Дастан Джумабеков (Манасский округ) сообщил, что между законами есть противоречия. «В таких моментах мы обращаемся к Конституции. В Конституции говорится, что законы считаются принятыми, если за них проголосовало большинство депутатов. Пусть юристы рассмотрят», - добавил он.

«Это норма содержится в законе 2014 года. В 2014 году количество депутатов было другое. Сейчас число 50 говорить стыдно. У нас в Жогорку Кенеше есть цифры такие как 45, 60 и 90. В этом созыве Жогорку Кенеша не должно быть числа 50. Если конституционный закон будет внесен, то мы все его поддержим, там юристы укажут 45, 60 и 90 голосов депутатов», - сказал депутат Эльмурза Сатыбалдиев (Узгенский округ).

АКИpress