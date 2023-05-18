Руководителей таможенного пункта задержали по подозрению в поборах с предпринимателей

На МПТП (место предварительных таможенных процедур) "Достук" выявлена коррупционная схема.
Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.
Как уточнили в ведомстве, в ходе антикоррупционных мероприятий в Государственной таможенной службе при Министерстве финансов были задержаны начальник МПТП "Достук" Н. А. Н., начальник ЖДТ Оша К. Б. Ж. и начальник смены МПТП "Достук" Т. М. К.
Задержанные подозреваются в организации схемы по взиманию денег с частных предпринимателей, осуществляющих деятельность через указанное МПТП.
Сейчас устанавливаются другие должностные лица, причастные к коррупционной схеме. Ведется следствие.
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