Марлен Маматалиев сыграл в русскую рулетку на заседании ЖК

Депутат Марлен Маматалиев продемонстрировал, как работает онлайн-казино.
На заседании Жогорку Кенеша 18 мая он отметил, что интересовался у представителя президента в парламенте Алмасбека Абытова, какое у него любимое число.
"Вы сказали, что 7. У меня - 17. Я не зря спрашивал. Вот посмотрите, на ваших глазах я войду в онлайн-казино. Тут игра, подобная русской рулетке. Вот я делаю ставки - 7 и 17. Таким же образом сотни наших граждан играют в казино онлайн, делают ставки, спускают свои деньги. Люди продают свои телевизоры, цепочки мамы, ставят в залог машины и дома.
Выпала цифра 8. Ну вот, мы с вами проиграли. Так же наши граждане страдают", - обратился он к Абытову.
Он поинтересовался, чем занимается Министерство цифрового развития, которое должно блокировать такие сайты. По его словам, в Бишкеке открыто десять офисов данной компании, в Оше - два, в Кара-Суу - один.
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