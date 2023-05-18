Марлен Маматалиев сыграл в русскую рулетку на заседании ЖК

Депутат Марлен Маматалиев продемонстрировал, как работает онлайн-казино.

На заседании Жогорку Кенеша 18 мая он отметил, что интересовался у представителя президента в парламенте Алмасбека Абытова, какое у него любимое число.

"Вы сказали, что 7. У меня - 17. Я не зря спрашивал. Вот посмотрите, на ваших глазах я войду в онлайн-казино. Тут игра, подобная русской рулетке. Вот я делаю ставки - 7 и 17. Таким же образом сотни наших граждан играют в казино онлайн, делают ставки, спускают свои деньги. Люди продают свои телевизоры, цепочки мамы, ставят в залог машины и дома.

Выпала цифра 8. Ну вот, мы с вами проиграли. Так же наши граждане страдают", - обратился он к Абытову.

Он поинтересовался, чем занимается Министерство цифрового развития, которое должно блокировать такие сайты. По его словам, в Бишкеке открыто десять офисов данной компании, в Оше - два, в Кара-Суу - один.



URL: https://kaktus.media/480810