Государственный кризисный центр для пострадавших женщин откроют в Бишкеке

В республиканском бюджете на эти цели в 2023 году предусмотрено более 3 миллионов сомов.

Государственный кризисный центр для женщин и девочек, пострадавших от сексуального и семейного насилия, планируется открыть в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщила завотделом гендерной политики и координации по защите от семейного насилия Министерства труда, социального обеспечения и миграции Гульмира Окоева.

По ее словам, в республиканском бюджете на эти цели в 2023 году предусмотрено более 3 миллионов сомов.

Центр разместят в помещениях Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий, он будет работать по принципу «единого окна».

«Сегодня, если женщина подверглась насилию, ей нужно пройти судмедэкспертизу, обращаться в органы внутренних дел, социального развития, в лечебно-профилактические организации, кризисные центры. То есть нет комплексных услуг для пострадавших. В новом же центре они появятся», — сказала Гульмира Окоева.

Через «единое окно» женщины смогут получить медицинскую, консультационную, социальную, психологическую и юридическую помощь, а также поддержку в области расследования случаев насилия.

В центре предусматривается около 10 койко-мест, квадратура не позволяет сделать больше. Проект постановления кабинета министров уже подготовлен, в ближайшее время его направят на согласование в соответствующие министерства и ведомства. Техническую помощь Минтруда с ремонтом и оснащением центра оказывает партнер по развитию — Управление ООН по наркотикам и преступности.

Напомним, в марте 2021 года в Бишкеке открыли первый в республике муниципальный кризисный центр «Аялзат». Тогда сообщалось, что аналогичное учреждение появится и в южном регионе.

«Средства на создание государственного кризисного центра были заложены, мы давно планировали его открытие. Но проблема возникла с помещением. Оно должно было подходить по квадратуре и отвечать другим санитарным требованиям», — пояснила Гульмира Окоева.

Центр в Бишкеке планируется открыть уже осенью 2023 года.

Всего в республике, по данным Гульмиры Окоевой, действует 18 кризисных центров по предоставлению услуг женщинам и девочкам, пострадавшим от гендерного насилия. Только один из них муниципальный, остальные созданы некоммерческими организациями.



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