На неописанных участках на границе с Таджикистаном не будут ничего строить

На границе между селом Ак-Сай и анклавом Ворух прошла встреча делегаций Кыргызстана и Таджикистана.
Об этом сообщает пресс-служба полпредства в Баткенской области.
По ее данным, с кыргызской стороны делегацию возглавил аким Баткенского района, с таджикской — глава Исфаринского района.
Стороны договорились не вести строительные работы на неописанных участках, не допускать провокаций, обсудили вопросы воды. Ситуация на границе сейчас стабильная.
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