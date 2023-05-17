На неописанных участках на границе с Таджикистаном не будут ничего строить

На границе между селом Ак-Сай и анклавом Ворух прошла встреча делегаций Кыргызстана и Таджикистана.

Об этом сообщает пресс-служба полпредства в Баткенской области.

По ее данным, с кыргызской стороны делегацию возглавил аким Баткенского района, с таджикской — глава Исфаринского района.

Стороны договорились не вести строительные работы на неописанных участках, не допускать провокаций, обсудили вопросы воды. Ситуация на границе сейчас стабильная.



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