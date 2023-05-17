ГКНБ задержал сотрудников Узгенского РОВД и наркоборцов по Жалал-Абадской области — они устраивали «подставы» для шантажа

Сотрудники милиции задержаны и водворены в учреждение №25 СИН при Министерстве юстиции.

ГКНБ в рамках уголовного дела пресек деятельность преступной группы из числа сотрудников Узгенского ОВД и УБНОН по Жалал-Абадской области.

Как сообщила пресс-служба ГКНБ, 12 мая Главное управление ГКНБ по городу Ош и Ошской области с привлечением Службы внутренних расследований МВД произвело следственные мероприятия в здании Узгенского РОВД и ПОМ с.Куршаб Узгенского района Ошской области, по результатам которых получены подтверждающие преступную деятельность данные.

В ходе следствия установлено, что отдельные оперативные работники двух территориальных подразделений МВД организовали и продолжительное время использовали схему вымогательства у простых граждан с вовлечением в свою преступную деятельность посредством угроз и шантажа других гражданских лиц, в основном молодых девушек.

Схема заключалась в получении фиктивных заявительных материалов от граждан якобы по фактам изнасилований либо их склонения к употреблению наркотических средств. Далее, под видом их проверки, под угрозой привлечения к уголовной ответственности вынуждали потерпевших «откупиться». Фактически в целях сокрытия самого факта проверки какой-либо процессуальной регистрации обращения в отношении потерпевших не проводили.

Так, старший оперуполномоченный ОУР Узгенского РОВД старший лейтенант милиции А.Н.Б., сотрудники УБНОН по Жалал-Абадской области майор милиции Ж.Т.К. и капитан милиции М.С.Ж. 30 апреля 2023 года посредством проведения фиктивных оперативно-следственных мероприятий, задержания и проведения допроса за положительное решение вопроса в пользу задержанных получили от трех гражданских лиц 250 тысяч сомов.

Далее в целях сокрытия доказательств совершенного преступления 4 мая 2023 года на гражданском объекте незаконно изъяли жесткий диск камеры видеонаблюдения, где имелась запись момента незаконного задержания и проведения фиктивных оперативно-следственных действий.

Сотрудники милиции задержаны и водворены в учреждение №25 СИН при Министерстве юстиции.

АКИpress