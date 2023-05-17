Домогательства несовершеннолетней. Суд оправдал обвиняемого

Суд проходил в закрытом режиме.
В Свердловском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетней со стороны родного отца. Суд проходил в закрытом режиме. Подробности 24.kg сообщил адвокат потерпевшей Эркин Саданбеков.
По его словам, судья Талайбек Абыкеев оправдал обвиняемого за недоказанностью состава преступления.
«И это несмотря на наличие неопровержимых доказательств, принял незаконное решение, необоснованно оправдав обвиняемого, совершавшего развратные действия в отношении своей несовершеннолетней дочери с августа по ноябрь 2020 года. Потерпевшая сторона намерена обжаловать незаконный вердикт суда и добиваться справедливости во второй инстанции», — уточнил юрист.
Напомним, в 24.kg обратилась мама девочки. Она рассказала, что ее дочери на протяжении четырех месяцев домогался родной отец. На момент совершения преступления ей исполнилось 15 лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/265636/
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