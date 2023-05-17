Перестрелка в Дмитриевке. В ходе спецоперации уничтожен террорист

В селе Дмитриевка в ходе спецоперации уничтожен вооруженный террорист.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Сотрудники спецподразделений провели операцию по задержанию вооруженного террориста. Последний оказал вооруженное сопротивление.
«Террорист уничтожен. На месте происшествия находятся руководители МВД и ГКНБ. В настоящее время работает оперативно-следственная группа МВД. Более подробная информация будет предоставлена чуть позже», — сказали в ведомстве.
Сегодня утром в селе Дмитриевка произошла перестрелка. Во время спецоперации, по предварительным данным, пострадали два человека.
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