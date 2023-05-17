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Перестрелка в Дмитриевке. В ходе спецоперации уничтожен террорист

В селе Дмитриевка в ходе спецоперации уничтожен вооруженный террорист.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Сотрудники спецподразделений провели операцию по задержанию вооруженного террориста. Последний оказал вооруженное сопротивление.

«Террорист уничтожен. На месте происшествия находятся руководители МВД и ГКНБ. В настоящее время работает оперативно-следственная группа МВД. Более подробная информация будет предоставлена чуть позже», — сказали в ведомстве.

Сегодня утром в селе Дмитриевка произошла перестрелка. Во время спецоперации, по предварительным данным, пострадали два человека.

     
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/265638/ 

           

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