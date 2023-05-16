ГКНБ КР: В отношении земель Кыргыз-Кыштакского айылного аймака

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ КР расследуется уголовное дело по ст.337 УК КР («Злоупотребление должностным положением»), по фактам незаконной выдачи нетрансформированных земель под индивидуальное жилищное строительство.

Так, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлена противозаконная деятельность отдельных должностных лиц Кыргыз-Кыштакского а/а Кадамжайского района «Д.Д.М.» «К.А.С.» и «Т.А.С.», которые в период с 2016 по 2023 год незаконно вынесли постановления о выделении 61,37 га земель под ИЖС.

Кроме того, в целях сокрытия других фактов незаконной выдачи земель, указанные лица в целях личного обогащения, в сговоре с Кадамжайской районной комиссией по земельной амнистии, подали заявку для легализации 600,53 га земель, хотя фактически установлено – 624 га земель, из которых 61,37 га были выданы путем вынесения незаконного постановления, 6 га выданы «Д.Д.М.» в качестве дарения своим 12 близким связям, а 556,63 га в сговоре с комиссией по амнистии, включили как самозахват местными жителями, указав увеличенные фиктивные данные о наличии домовладений. При этом, по заключению независимого эксперта стоимость незаконно выделенных 624 га земель оценивается в 1 млрд. 63 млн. сомов, из них 61,37 га, выделенные на основании незаконных постановлений в 103 млн. 743 тысяч 145 сомов.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

Примечание: ранее органами ГКНБ КР, в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.209 УК КР «Мошенничество» при возвращении 50 тысяч сомов из ранее полученной взятки за неправомерное выделение земельного участка гражданину КР «И.Ж.» в размере 106 тысячи сомов задержан главный специалист по земельным вопросам Кыргыз-Кыштакского а/а Кадамжайского района «К.А.С.».