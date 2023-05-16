ГКНБ КР: Выявлены два неправомерных решения Иссык-Кульского районного суда

Бишкек, "Саясат.kg". Оперативно-следственные мероприятия продолжаются в рамках доследственной проверки.

ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2015 году Иссык-Кульским районным судом было вынесено решение, послужившее основанием неправомерной передачи в частную собственность земельного участка мерою 8,19 Га на территории отеля «Рояль Бич», расположенной в селе Чок-Тал Иссык-Кульского района.

В частности, в регистрационном деле органов ГРС указанное решение Иссык-Кульского районного суда имеет значительное расхождение в площади передаваемого в собственность земельного участка в меньшую сторону (2,05 Га), т.е. фактически судом с целью получения материальной выгоды по одному делу были вынесены два неправомерных решения с различными размерами земельных площадей.

Так, в результате незаконных действий судебных органов Иссык-Кульской области государству был нанесен ущерб в размере более 42 млн. сомов.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются в рамках доследственной проверки.