Администратор сауны решила отделаться от приставучих клиентов и вызвала им проституток. Ее задержали

Во время следствия один из свидетелей дал показания.

Свердловский районный суд Бишкека 12 мая вынес решение в отношении Надежда [имя изменено, Е.Н.В.]. Как говорится в постановлении, она оказалась на скамье подсудимых за организацию секс-притона.

В чем она обвиняется?

Во время следствия один из свидетелей дал показания. По его словам, 10 ноября 2022 года к нему с друзьями обратились сотрудники милиции и попросили помочь в задержании проституток, а также тех, кто организовал притон. Парни согласились и правоохранители выдали им помеченные 6000 сомов. Эти деньги — оплата секс-работницам за их услуги.

Обсудив все условия, они направились в сауну по ул.Фрунзе, предварительно забронировав место. Там им сказали, что час стоит 800 сомов, а администратор предложила им услуги проституток. Парни согласились и через час девушки пришли к ним. Они заплатили 8000 сомов, потому что секс-работницы брали по 4000 сомов. На вопрос, почему так дорого, девушки ответили, что им надо заплатить администратору за вызов.

После полового акта парни заплатили проституткам помеченными купюрами и добавили свои 2000 сомов. При выходе последних задержали сотрудники милиции.

Что говорит обвиняемая?

В суде Надежда раскаялась в содеянном и признала вину. Она подтвердила, что работала администраторов в сауне и в день ее задержания к ней пришли 5 человек. Чуть позже присоединился еще один.

По ее словам, после 10 вечера они стали приставать к Надежде и просили вызвать проституток. Женщина утверждает, что отказывалась, но в итоге сдалась и пригласила девушек для клиентов. Через некоторое время одна из девушек вышла и вручила ей деньги, но та не взяла. Надежда направилась в магазин, чтобы купить виски для посетителей, а деньги остались на столе. Вернувшись, она их не увидела.

Что в итоге?

Суд признал виновной женщину по ст.160 ч.1 («Организация или содержание притонов для занятия проституцией либо сводничество для разврата либо сутенерств») УК КР.

К ней применили три года пробации.

АКИпресс