Дело «Керемет Банка». Два обвиняемых возместили государству нанесенный ущерб

Двое из пяти обвиняемых по делу «Керемет Банка» возместили ущерб на сумму 2 миллиона сомов.

Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Уточняется, что приговором райсуда Ж.Н. и С.Н. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Суд оштрафовал каждого из двух на 1 миллион сомов в доход государства. Мера пресечения обвиняемым изменена на подписку о невыезде, они освобождены из-под стражи в зале суда.

Отметим, согласно открытым данным, инициалы Ж.Н. принадлежат бывшему заместителю председателя правления Национального банка Нурбеку Женишу, а С.Н. — экс-члену правления НБ КР Нурланбеку Сагындыкову.

Ранее по делу о незаконном инвестировании в ОАО «Керемет Банк» (ранее «Росинбанк») более 8 миллиардов сомов из госбюджета, тогда как его деятельность являлась убыточной, был задержан бывший член правления Нацбанка Дж.Т. (под эти инициалы подходит имя Тимура Джусупова, который ранее входил в состав правления НБ КР). Позже по делу были задержаны еще четыре человека. Это бывшие заместители председателя и члены правления Национального банка.



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