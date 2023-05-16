ГКНБ КР: В Ошской области пресечена незаконная деятельность ОсОО «Д» и ОО «А»

Бишкек, "Саясат.kg". Расследование в отношении должностных лиц погранслужбы продолжается.

ГКНБ КР пресечена незаконная деятельность ОсОО «Д» и ОО «А», которые в сговоре с должностными лицами погранслужбы на системной основе занимались незаконным сбором денежных средств от водителей большегрузных автотранспортных средств для беспрепятственного и внеочередного ввоза грузов через КПП «Иркештам-Автодорожный».

Так, вышеуказанная схема выражалась в создании специальных субъектов предпринимательства, основной деятельностью которых являлись принудительные сборы денежных средств со стороны ОсОО «Д» и ОО «А» в размере 1000 сомов с каждого водителя транспортного средства для включения в т.н. очередь, согласно которой водители допускались к деятельности по перевозке грузов через КПП «Иркештам» и 100 долларов США за пользование кранами для перегрузки контейнеров и оборудований.

Проведенные мероприятия по демонтажу коррупционной схемы позволили увеличить грузопоток, снизить стоимость транспортировки грузов и ликвидировать монополистические условия, которые искусственно создавались вышеуказанными субъектами. По итогам налоговых проверок государству возмещен ущерб в размере 14 млн сомов. Расследование в отношении должностных лиц погранслужбы продолжается.

ГКНБ продолжает работу по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в министерствах, ведомствах и государственных учреждениях.