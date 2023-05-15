За рекламу финансовых пирамид теперь будут штрафовать. Президент подписал закон

Документ принят Жогорку Кенешем 5 апреля.

Глава государства Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс о штрафах за рекламу финансовых пирамид.

Документ принят Жогорку Кенешем 5 апреля.

Напомним, статья 221 УК КР дополнилась отдельной нормой, устанавливающей ответственность за рекламирование финансовой пирамиды публично, с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере. За это предусмотрен штраф от 150 тысяч до 200 тысяч сомов.

По словам автора законопроекта депутата Жогорку Кенеша Шайырбека Ташиева, за 10 месяцев 2022 года возбуждено 766 дел в отношении финансовых пирамид. Размер ущерба составил 366 миллионов сомов.



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