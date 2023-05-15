За рекламу финансовых пирамид теперь будут штрафовать. Президент подписал закон

Документ принят Жогорку Кенешем 5 апреля.
Глава государства Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс о штрафах за рекламу финансовых пирамид.
Документ принят Жогорку Кенешем 5 апреля.
Напомним, статья 221 УК КР дополнилась отдельной нормой, устанавливающей ответственность за рекламирование финансовой пирамиды публично, с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере. За это предусмотрен штраф от 150 тысяч до 200 тысяч сомов.
По словам автора законопроекта депутата Жогорку Кенеша Шайырбека Ташиева, за 10 месяцев 2022 года возбуждено 766 дел в отношении финансовых пирамид. Размер ущерба составил 366 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/265485/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!