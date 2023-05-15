Женщина пожаловалась на огромную очередь в детской больнице. Комментарий администрации

В Call-центр Kaktus.media обратилась жительница Бишкека.
Она пожаловалась на огромные очереди в детской больнице, расположенной в микрорайоне "Джал".
"Приехали 15 мая в "Джал" сдать анализы ребенку. Кошмар творится. Вот к чему приводит отсутствие нормального менеджмента у руководителей и цифровизации. Общая запись, чтобы зайти даже с талоном на руках! Анализы - вообще невозможно зайти. Менеджмент плохой, нехватка детских больниц на местах, в регионах, низкое качество здравоохранения - вот результат.
С 07:30 стояла до 08:45. Беспросветно. Так и не зашли.
Онлайн-запись по часам сняла бы этот накал. Не нужно в регистратуру даже обращаться. Онлайн-регистрация, и все. Никто не хочет цифровизировать на самом деле, потому что будет учет, а так можно заработать параллельно. Талончики - простые бумажки, ни чека, ничего!" - возмутилась женщина.
В Министерстве здравоохранения в ответ на публикацию сообщили, что со стороны ведомства проводится работа по регламентации направлений на прием к врачу.
"НЦОМиД является третичной организацией здравоохранения, но бишкекчане напрямую обращаются туда, минуя первичный уровень. Таким образом, большая часть пациентов, обращающихся на амбулаторный прием в НЦОМиД, не нуждаются в такой специализированной помощи. Анализы и другие диагностические процедуры необходимо сдавать на первичном уровне в Центрах семейной медицины", - отметили в Минздраве.
Комментарий администрации НЦОМиД
В джальской детской больнице напомнили, что в данный момент консультационно-диагностическая помощь оказывается в двух базах, расположенных по адресам: ул. Ахунбаева, 190, и ул. Тоголока Молдо, 1.
"В этих отделениях работают все специалисты в соответствии со штатным расписанием, и каждый пациент обслуживается в порядке очереди. Мы хотим отметить, что в выходные дни количество обращений к нам увеличивается, и, к сожалению, большинство больных приходят без направления, самостоятельно. НЦОМиД является третичной организацией здравоохранения и принимает пациентов с тяжелыми случаями заболевания из регионов, поэтому большая часть пациентов, обращающихся на амбулаторный прием в НЦОМиД, не нуждается в нашей специализированной помощи. Эту помощь они могут получить в Центрах семейной медицины (ЦСМ) по месту жительства. Это создает дополнительную нагрузку на наш центр и вызывает соответствующие жалобы.
Мы контролируем очередность осмотра пациентов в регистрационном отделе КДО, а также ведем предварительную запись к неврологам и другим специалистам по талонам в порядке очереди. Однако экстренные случаи и пациенты, нуждающиеся в незамедлительной помощи, могут быть осмотрены врачами независимо от предварительной записи и очередности.
Наш центр нацелен на оказание качественной помощи, и мы работаем над улучшением ситуации. Просим обратить внимание на то, что для более эффективной работы системы здравоохранения жители Бишкека и Чуйского района должны получать первичную медицинскую помощь в ЦСМ по месту жительства. Это поможет разгрузить наш центр и обеспечить более быстрое и эффективное обслуживание пациентов, нуждающихся в специализированной помощи от НЦОМиД.
Мы понимаем, что долгое ожидание в очереди может быть неудобным и вызывать недовольство у пациентов, но мы стараемся делать все возможное, чтобы обеспечить каждого пациента квалифицированной медицинской помощью в кратчайшие сроки. Мы благодарим всех за понимание и сотрудничество в создании более эффективной и удобной системы здравоохранения", - отметили в администрации детской больницы.
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