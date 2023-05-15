Еще один кандидат на пост акыйкатчы. Его выдвинули сотрудники института омбудсмена

Коллектив института омбудсмена выдвинул кандидатуру руководителя аппарата института Аската Азарбекова на должность акыйкатчи.

Об этом Kaktus.media сообщили собственные источники.

Письмо подписали 57 работников и направили во все депутатские фракции и группу с просьбой поддержать данную кандидатуру и внести ее для участия в выборах.

По словам сотрудников, руководитель аппарата внес большой вклад в работу института. В письме также сообщили, что у него был конфликт с экс-омбудсменом Атыр Абдрахматовой. Они перечислили, что он организовал несколько проектов и активно работал в международном направлении.

Ранее стало известно о выдвижении фракцией "Ишеним" кандидата Канымбу Карабаевой и Джамили Джаманбаевой, а также об отзыве своей кандидатуры экс-депутатом Мирланом Жеенчороевым.

Справка

Азарбеков Аскат Нарынбекович родился 22 декабря 1990 года в Караколе.

В 2013 году окончил КГТУ им. Раззакова по специальности "инженер-механик аппаратов пищевых продуктов".

В 2016 году окончил АУПКР по специальности "государственное и муниципальное управление". Там же был аспирантом на направлении политологии.

С 2009 по 2010 год – расчетный бухгалтер-инспектор УВДТ МВД КР;

с 2010 по 2013 год – начальник финансово-экономического отдела ОсОО "Гуль-Азык";

2012-2013 гг. – председатель ОО "Элдин Нуру";

с 2013 по 2017 год – ведущий специалист отдела регулирования платных услуг Госагентства антимонопольного регулирования;

с декабря 2017 года по февраль 2018-го – начальник управления организационной, кадровой работы и международного сотрудничества ФУГИ;

с января 2017 года по декабрь 2017-го – советник председателя ФУГИ;

с февраля 2018 года по ноябрь 2020-го – главный специалист Госагентства антимонопольного регулирования.



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