ГКНБ КР: Задержаны бывший начальник Жайылского РЭС Чуйской области «Т.А.Б.» и главный инженер ведомства «Дж.М.Т.»

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время, в рамках уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление других виновных лиц.

ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями в государственных учреждениях КР, по подозрению в организации коррупционной схемы, в порядке ст.210 ч.4 п.1 УК КР «Присвоение или растрата вверенного имущества» задержаны бывший начальник Жайылского РЭС Чуйской области «Т.А.Б.» и главный инженер ведомства «Дж.М.Т.».

В ходе расследования уголовного дела установлено, что ответственные лица Жайылского РЭС злоупотребляя своим должностным положением, преследуя корыстные цели, систематически брали у граждан крупные суммы денежных средств за проведение электромонтажных работ, которые использованы в личных целях, тем самым были растрачены основные средства и товарно-материальные ценности Жайылского РЭС.

В результате незаконных действий бывшего начальника «Т.А.Б.» и главного инженера «Дж.М.Т.», государству причинен крупный ущерб в размере 1 032 197 сом, который был возмещен лицами в полном размере.

В настоящее время, в рамках уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление других виновных лиц.