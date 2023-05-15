Строительство больницы в приграничном селе Баткена завершат в этом году

Глава Госстроя Мырзабек Жыпаркулов ознакомился с ходом строительства в селе Самаркандек Баткенского района.
Как сообщает ведомство, больница будет рассчитана на 75 коечных мест, завершить строительство планируется до конца года.
Отмечается, что средства для строительства были выделены из президентского фонда.
Напомним, учреждение было включено в список пострадавших объектов в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе 16-17 сентября 2022 года.
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