НПО не хотят быть прозападными

Издание "ПолитКлиника" опубликовало интересную статью.

Журналисты (или как они называются в клиниках) обиделись на "навешивание ярлыков". Очень им неприятно, что подобные им "независимые СМИ" и неправительственные организации называют прозападными.

Не многовато ли в Кыргызстане развелось клиник?.. Однако не будем отвлекаться.

"Прозападные НПО" - это, с точки зрения политклиницистов, есть язык вражды, манипуляция сознанием и вообще полное безобразие и беспредел.

Статья, собственно, посвящена теме, которая лучше всего заходит в мозг невзыскательного кыргызстанца и под которую ему можно что угодно внушить и к чему угодно призвать, - Кемпир-Абад. Отталкиваясь от пресловутого "кемпир-абадского дела" и гонений на активистов-правозащитников (миллион раз уже говорено, что уголовное дело против них возбуждено не за Кемпир-Абад, а за подготовку общественных беспорядков), сотрудники "ПолитКлиники" (так и непонятно, как их называть) переходят к термину "прозападный". Крайне для них обидному.

Вспоминается один случай в районном суде (случай абсолютно реальный). Некий гражданин обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Как следует из его заявления, его публично оскорбили… назвав евреем.

Как так? С каких пор упоминание чьей-то национальности стало оскорблением? Что обидного может быть в том, что Иосиф Соломонович Кацман – еврей? И, кстати, разве это неправда?

Ситуация – один в один. Энпэошников, оказывается, оскорбляют, говоря, что они прозападные.

Что значит "прозападный"? Это значит "сторонник Запада". И есть еще провосточные. Есть пророссийские, проамериканские, прокитайские, протурецкие и – вы не поверите – даже проафриканские. Кому что нравится, тот тем и восхищается. Систематически вмешиваясь в образование, здравоохранение и прочие важнейшие сферы, наши многочисленные НПО и сами любят повторять, что Кыргызстану необходимы реформы по примеру западных. Что там, на Западе (несмотря на то, что солнце там заходит) – все лучше. Воздух чище, вода прозрачнее, трава зеленее, а правозащитники богаче.

Ну и какие же они, если не прозападные?

Зайдем с другой стороны. Как говаривал один мультяшный персонаж, "зачем тебе жужжать, если ты не пчела?" Зачем тебе так яростно сопротивляться закону об иноагентах, если ты не агент?.. Вот то-то и оно.

Сами энпэошники виноваты в том, что слово "прозападный" имеет в Кыргызстане такой негативный оттенок. Именно потому, что многие из них, восхваляя Запад, как раз и тащат оттуда к нам что ни попадя. Часто – то, что нам здесь совершенно не нужно.

Так что извините, граждане активисты, правозащитники и прочие… прозападники, но называют вас своим именем. Не оскорбляя, а просто констатируя факт.

А вот с определением "независимый" (к таким относят себя и сотрудники упомянутого обиженного издания) очень хочется поспорить.

Независимый – это какой? Каждая неправительственная организация и каждое СМИ (рупор этой организации) считает своим долгом к месту и не к месту подчеркивать свою независимость. А между тем для того, чтобы запустить и наладить любую деятельность (а уж они такие деятельные, что караул), нужны деньги. Большие деньги. Где они их берут? Ответ "в тумбочке" не принимается. Кто-то ведь их положил в тумбочку!

Надо ли "независимость" понимать так, что люди распродали все, что нажито непосильным трудом, - три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, три замшевые куртки – и на вырученные деньги открыли НПО и начали издавать газету?

Вряд ли. Неправительственный обидчивый народ существует на гранты. И в этом не было бы ничего предосудительного, если бы не одно "но". Всем известно: кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Кто спонсирует, тот и диктует повестку. Кто платит, тот и бросается в случае чего на защиту, заставляя отечественных энпэошников в конце концов расчехляться и петь "Боже, храни Америку!"

Так что, граждане, без обид.





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