В Бишкеке задержали мужчину за разжигание межнациональной розни в соцсетях

В Бишкеке задержан подозреваемый в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды, сообщает ГУВД.

По данным милиции, 2 мая в ходе мониторинга интернет-пространства сотрудниками СПЭНМ в одной соцсети был выявлен активный пользователь, который систематически размещал публикации, направленные на возбуждение межнациональной вражды (розни), а также велась пропаганда неполноценности граждан по признаку их отношения к нации.

Данные публикации получили широкое обсуждение среди пользователей, противоречие среди пользователей социальных сетей, что может привести к межнациональным конфликтам на территории КР.

По данному факту на основании заключения экспертизы Следственной службой УВД Свердловского района было возбуждено уголовное дело по статье 330 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)) УК КР.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками СПНЭМ ГУВД г.Бишкек был установлен и доставлен в Следственную службу районного управления гражданин К.К. 1991 года рождения. В порядке статьи 96 УПК водворен в ИВС.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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