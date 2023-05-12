ГКНБ КР: По обыску в подпольном казино

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе следственных мероприятий в игорном заведении были обнаружены и изъяты 327 000 сомов и 16 персональных компьютеров.

ГКНБ КР в процессе проводимых оперативно-розыскных мероприятий, выявлена и пресечена незаконная игорная деятельность на территории г.Ош.

В частности, 27 апреля 2023 года в ходе следственных (обысковых) мероприятий в игорном заведении были обнаружены и изъяты 327 000 сомов и 16 персональных компьютеров. Также, у управляющего данным заведением гражданина КР «Ж.А.» обнаружены 597 200 сомов, 4800 долларов США, 4000 рублей и 4 процессора.

В настоящее время продолжается работа по выявлению и пресечению игорных заведений осуществляющих свою деятельность без разрешительных документов.