В Кыргызстане проверят существующие и строящиеся здания на сейсмостойкость

Распоряжением кабинета министров КР образована межведомственная рабочая комиссия по проверке существующих и строящихся зданий на сейсмостойкость.

Решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Решение принято с учетом последних произошедших землетрясений на территории Турецкой Республики, а также смещения континентальных плит в мире, в результате которых на территории КР могут активизироваться некоторые процессы и явления.

Так согласно документу, межведомственной комиссии поручено в трехмесячный срок осуществить проверку соответствия высотных объектов строительства на территории Кыргызстана требованиям по сейсмостойкому строительству и по итогам внести информацию в кабинет министров КР.

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