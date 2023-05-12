В Кыргызстане проверят существующие и строящиеся здания на сейсмостойкость

Распоряжением кабинета министров КР образована межведомственная рабочая комиссия по проверке существующих и строящихся зданий на сейсмостойкость.
Решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.
Решение принято с учетом последних произошедших землетрясений на территории Турецкой Республики, а также смещения континентальных плит в мире, в результате которых на территории КР могут активизироваться некоторые процессы и явления.
Так согласно документу, межведомственной комиссии поручено в трехмесячный срок осуществить проверку соответствия высотных объектов строительства на территории Кыргызстана требованиям по сейсмостойкому строительству и по итогам внести информацию в кабинет министров КР.
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