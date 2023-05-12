Первая из мигрантов Кыргызстана смогла получить ипотеку от Народной жилищной компании

Народная жилищная компания, дочерняя структура Государственной ипотечной компании, начала выдавать ипотечные кредиты мигрантам.

Как сообщает ведомство, Гульбара Джумабаева, работавшая мигрантом в Германии, стала первой среди мигрантов, кто получил ипотеку от Народной жилищной компании.

Отмечается, что она открыла жилищный депозитный счет в Народной жилищной компании, собрала 50% от стоимости жилья и выполнила все необходимые условия. Сегодня она уже заселяется в купленную квартиру со своей семьей.

«Гульбару Джумабаеву поздравляем с приобретением заветного жилья», - говорится в сообщении.

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