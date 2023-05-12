Опрос кыргызстанцев о зарплатах 2023 г.

Бишкек, "Саясат.kg". Опрос проводился на площадке headhunter.kg с 16 апреля по 7 мая 2023 года среди 579 соискателей Кыргызстана.

HeadHunter (headhunter.kg) — это ведущая онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Кыргызстане и странах СНГ.

Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Кыргызстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (headhunter.kg).

Опрос проводился на площадке headhunter.kg с 16 апреля по 7 мая 2023 года среди 579 соискателей Кыргызстана.

По результатам опроса, в 2023 году большинство кыргызстанцев (75%) не сталкивались с задержкой зарплаты. При этом в некоторых профессиональных сферах доля респондентов, которым задержали зарплату, значительно выше среднего. Так, в сферах искусства, развлечений, масс-медиа с несвоевременными выплатами столкнулись 35%, в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» — 33%, в туризме, гостиницах, ресторанах — 31%, в строительстве, недвижимости — 24%. Реже всего зарплату задерживали госслужащим (всего 4%).

Говоря о динамике размера зарплат, треть респондентов (31%) заявили, что по сравнению с началом 2022 года уровень их заработной платы увеличился, у 40% она осталась без изменений. О падении ежемесячных доходов рассказал каждый пятый респондент (29%).



Менеджер по маркетингу и PR: Махмудова Рахима

