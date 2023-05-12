ГКНБ КР: По ОсОО Кыргызский соколиный центр «Мурас»

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе следствия были выявлены незаконные действия ответственных лиц ОсОО Кыргызский соколиный центр «Мурас».

ГКНБ КР в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2020 году в с.Тогуз-Булак Тюпского района на территории земель Государственного предприятия «Кыргызское государственное охотничье хозяйство» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики и на территории земель Тогуз-Булакского айыльного аймака со стороны ОсОО Кыргызский соколиный центр «Мурас» была незаконно произведена вырубка деревьев и обработана почва пастбищных земель.

В ходе следствия были выявлены незаконные действия ответственных лиц ОсОО Кыргызский соколиный центр «Мурас», которыми был нанесен ущерб экологии в особо крупном размере в 7 млн. 700 тыс. сомов.

По результатам следственно-оперативных мероприятий установленный ущерб был возмещен в бюджет государства в полном объеме.