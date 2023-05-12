Школьники Кыргызстана методом «ашара»-безвозмездно проводят обучающие курсы

Бишкек, "Саясат.kg". Мы планируем запустить бесплатные курсы по кыргызскому, русскому, китайскому языку, математике, химии, организовать подготовку к ОРТ.

Волонтерское движение «Ашар окуу» действует по принципу «ашар»- бескорыстной взаимопомощи при обучении. Первый онлайн курс по английскому языку позволил пройти начальный уровень 12 школьникам со всего Кыргызстана.

Инициатор движения ученица 10 класса Айтурган Осмоналиева говорит, что сейчас идет подготовка к запуску других курсов.

«У наших волонтеров просто уникальный потенциал: есть обладатели аттестата Алтын тамга, победители олимпиад, знатоки китайского языка, турецкого, английского. У нас очень талантливая и очень щедрая молодежь, готовая безвозмездно делиться знаниями. Мы планируем запустить бесплатные курсы по кыргызскому, русскому, китайскому языку, математике, химии, организовать подготовку к ОРТ», - говорит Осмоналиева.

Традиции в современных реалиях

По словам Осмоналиевой идея объединить усилия волонтеров пришла во время обучения в проекте Technovation Girls 2023.

«В этом проекте помимо технических знаний я также смогла больше узнать о волонтерском движении. Потом осознала, что принцип взаимопомощи был в традиции кыргызского народа. По принципу «ашар» всей общиной, всей родней люди помогали друг другу. Тогда почему бы не помочь друг другу в обучении? У нас есть много умных, прогрессивных молодых людей, которые готовы делиться знаниями и навыками, и есть дети, которым нужна помощь в получении знаний. В селах нет дополнительных курсов, е все родители могут оплатить услуги репетитора. Но что еще очень важно- специфика наших курсов заключается в том, что обучают детей школьники, которые понятно и доступно объясняют сложные вещи», - говорит Айтурган Осмоналиева.

Несколько месяцев назад она запустила проект и собрала команду менторов- тех, кто готов на волонтерских условиях обучать других и тех кто хотел бы получать знания.

«Прежде чем начать набор менторов я проводила собеседование, пыталась понять насколько готовы они проводить занятия»,-говорит Айтруган.

На равных

После тщательного отбора был запущен первый онлайн курс по английскому языку для начинающих. Обучала группу Айназик Бакытбаева, ученица 10 класса. Айназик говорит, что она с самого начала поставила жесткие требования.

«Курсы для учащихся были бесплатными, но мы хотели серьезного отношения к учебе. Мы сказали, что участники не должны пропускать уроки, выполнять задания, поэтому из 20 учащихся успешно завершили первый уровень только 12»,- рассказывает Айназик.

Одна из учениц курса Телегей Курманбекова из Джалал-Абада признается, что не ожидала такого высокого уровня знаний.

«Айназик так четко и так доступно объясняла материал, что я только на ее уроках смогла наконец понять многие правила в грамматике английского языка. Я даже бросила платные курсы, потому что во время онлайн уроков получила гораздо больше полезных знаний», -говорит она.

Другая участница курсов Шахноза Каримова говорит, что благодаря проекту смогла сделать прогресс в изучении английского языка.

«Айназик говорила с нами на одном уровне, не было давления и это облегчило понимание уроков. Я очень рада, что в свое время увидела на телеграмм канале про проект Ашар окуу», - говорит Шахноза.

Планы на будущее

Айназик Бакытбаева говорит, что в начале были технические трудности, потому что уроки проводила через телефон, потом стала пользоваться планшетом. По словам Айтурган Осмоналиевой сейчас ребята хотят запустить гибридный формат обучения.

«Чтобы начать обучение в офлайн режиме нам нужно помещение и техника. Мы готовы к сотрудничеству с теми компаниями и организациями, которые заботятся о своих сотрудниках, через оказание помощи в обучении их детей. Мы открыты для единомышленников, которые разделяют наши ценности», - говорит Осмоналиева.