Эдиль Байсалов высказался об идее ввести смертную казнь в Кыргызстане

Конституционный суд принял к рассмотрению представление депутатской группы "Элдик" о поправках в Конституцию.

Об этом сообщается на сайте суда.

Группа из 61 депутата предлагает провести референдум и ввести смертную казнь для педофилов. Они разработали соответствующий законопроект по внесению изменений в Конституцию и обратились в Конституционный суд для дачи заключения. Однако для этого требуется и заключение кабмина.

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов в социальной сети Twitter раскритиковал инициативу депутатов. "Отмена смертной казни - это основополагающая конституционная норма, неоднократно подтвержденная общенародным голосованием. Это не временный мораторий, а осознанный выбор! Кабинет министров будет активно стоять на защите Конституции от такого рода импульсивных инициатив", - заявил он.

Напомним, в настоящее время Конституция запрещает смертную казнь. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, - это пожизненное лишение свободы. В октябре 2022 года группа из 61 депутата вынесла на общественное обсуждение вопрос о введении смертной казни в отношении педофилов.



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