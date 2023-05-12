Суд просят проверить конституционность закона о выборах. Заявление принято

Жакшылык Кадыров просит признать оспариваемые нормативные положения противоречащими Конституции.
Конституционный суд принял в производство обращение юриста Жакшылыка Кадырова в части проверки конституционности второго предложения части 3 статьи 601 закона о выборах.
В нем говорится, что кандидат из личных средств вносит на специальный счет Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов залог в тысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя.
По мнению субъекта обращения, такая ситуация создает социальное неравенство и является прямой дискриминацией по имущественному положению в отношении тех, кто не располагает такой суммой.
По словам заявителя, оспариваемые нормы препятствуют выдвижению и нарушают Основной закон, дающий равные права и возможности при поступлении на государственную гражданскую и муниципальную службу в установленном законом порядке.
Жакшылык Кадыров просит признать оспариваемые нормативные положения противоречащими Конституции.
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