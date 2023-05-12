Мэрия Бишкека просит владельцев швейных цехов подписать договор на вывоз отходов

Мэрия столицы просит владельцев швейных цехов подписать договор на вывоз отходов.

Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в Бишкеке различные промышленные предприятия, особенно швейные цеха, сбрасывают отходы в мусорные баки. Это создает проблемы для работников «Тазалыка» и вызывает недовольство горожан.

«Муниципальное предприятие «Тазалык» предлагает владельцам швейных цехов и других производственных объектов подписать договор или вывозить отходы непосредственно на полигон. На площадках, где расположены мусорные баки, установлено видеонаблюдение, а сотрудники предприятия усиливают круглосуточные рейды. На задержанных граждан будут налагаться штрафы и составляться протоколы», — сказали в муниципалитете.

В пресс-службе просят прислать фото- и видеосообщения об автомобилях, сбрасывающих отходы швейного цеха или строительные материалы, на WhatsApp 0772666641.



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