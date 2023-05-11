Международный турнир по фигурному катанию. Имена победителей из Кыргызстана

С 7 по 9 мая на ледовом катке "Бишкек Арена" проходил международный турнир "Кубок дружбы" по фигурному катанию.
В турнире приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и других стран.
Наши спортсмены заняли следующие призовые места:
Арууке Кадырбекова - 2-е место в разряде "Юный фигурист";
Дарья Конина - 3-е место в первом спортивном разряде;
Карина Гродникова - 1-е место в разряде "Бронза";
Бахияна Маматалиева - 2-е место в разряде "Бронза";
Жамиля Кадырбекова - 3-е место во втором юношеском разряде;
Амина Мурзаева - 1-е место в разряде "Дебют";
Салима Алмазбекоа - 1-е место;
Азалия Райдер - 2-е место;
Анастасия Скворцова - 3-е место в соревнованиях взрослых;
Ника Галюк - 1-е место в первом спортивном разряде;
Диана Ким - 2-е место в первом спортивном разряде;
Салиханур Икрамединова - 3-е место в первом юношеском разряде;
Данил Петренко - 1-е место в разряде КМС;
Жасмин Шлага - 1-е место в разряде МС;
София Шубина - 2-е место в разряде МС.
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