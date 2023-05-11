Международный турнир по фигурному катанию. Имена победителей из Кыргызстана

С 7 по 9 мая на ледовом катке "Бишкек Арена" проходил международный турнир "Кубок дружбы" по фигурному катанию.

В турнире приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Наши спортсмены заняли следующие призовые места:

Арууке Кадырбекова - 2-е место в разряде "Юный фигурист";

Дарья Конина - 3-е место в первом спортивном разряде;

Карина Гродникова - 1-е место в разряде "Бронза";

Бахияна Маматалиева - 2-е место в разряде "Бронза";

Жамиля Кадырбекова - 3-е место во втором юношеском разряде;

Амина Мурзаева - 1-е место в разряде "Дебют";

Салима Алмазбекоа - 1-е место;

Азалия Райдер - 2-е место;

Анастасия Скворцова - 3-е место в соревнованиях взрослых;

Ника Галюк - 1-е место в первом спортивном разряде;

Диана Ким - 2-е место в первом спортивном разряде;

Салиханур Икрамединова - 3-е место в первом юношеском разряде;

Данил Петренко - 1-е место в разряде КМС;

Жасмин Шлага - 1-е место в разряде МС;

София Шубина - 2-е место в разряде МС.



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