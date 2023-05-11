ГКНБ: Выявлено нарушение в деятельности должностных лиц Мэрии г.Талас и Фонда развития Таласской области

Бишкек, "Саясат.kg". Таким образом уже на начальном этапе строительства швейной фабрики государству был причинен ущерб в размере 7 млн. сомов.

ГКНБ КР в ходе проведённых оперативных-розыскных мероприятий, направленных на выявление коррупционных схем в системе государственного управления, возбуждено уголовное дело по факту заключения заведомо невыгодного контракта на строительство швейной фабрики со стороны должностных лиц Мэрии г.Талас и Фонда развития Таласской области.

В ходе расследования установлено, что наблюдательный совет при Фонде развития Таласской области без проектно-сметной документации и заключения о целесообразности строительства швейной фабрики в г.Талас, незаконно одобрил и утвердил проект на общую сумму 82 млн. сомов, искусственно завышая фактическую стоимость проекта, часть из которых 25 млн. сомов было преждевременно перечислено на расчетный счет строительной организации ОсОО «Ника KG».

Таким образом уже на начальном этапе строительства швейной фабрики государству был причинен ущерб в размере 7 млн. сомов.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия по привлечению к ответственности должностных лиц.