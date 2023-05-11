Без инсулина. Родители и пациенты с сахарным диабетом обратились к президенту

Они отмечают, что сахарный диабет — это неинфекционная пандемия XXI века.

В Кыргызстане вновь нет инсулина. Родители детей с сахарным диабетом и взрослые пациенты с этим заболеванием обратились к главе государства Садыру Жапарову и генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву с письмом, которое прислали и 24.kg.

Они отмечают, что сахарный диабет — это неинфекционная пандемия XXI века. Сегодня заболевание занимает третье место среди лидирующих причин утраты трудоспособности людей в развитых странах мира в возрасте 50-75 лет. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году болезнь будет занимать 7-е место среди всех причин смертности на планете.

В Кыргызстане официально зарегистрировано около 78 тысяч больных сахарным диабетом. По данным International Diabetes Federation, доля людей с недиагностированным диабетом в республике составляет 39,6 процента.

«На сегодня в стране существует колоссальная нехватка врачей-эндокринологов, в детской эндокринологии ситуация просто катастрофическая. Работают всего восемь детских специалистов, пять из которых в Бишкеке. В государстве работает только три официальные школы диабета (по международным стандартам, каждые 30 процентов пациентов ежегодно должны проходить терапевтическое обучение для получения информации о контроле своего заболевания), а как следствие, отсутствует система профилактики диабета, чем обусловлено большое количество осложнений», — говорится в письме.

Особое внимание уделено лекарственному обеспечению пациентов. Подписанты сравнивают его с гуманитарной катастрофой.

«В Кыргызстане долгое время фактически монопольно по завышенным ценам (относительно соседних стран) закупается инсулин датской компании Novo Nordisk через посредническую дистрибьюторскую фирму. Поставки традиционно осуществлялись с производственной площадки, расположенной в России. Учитывая сложную геополитическую ситуацию, компания приняла решение об уходе с российского рынка и, по всей видимости, с рынков соседних малоинтересных с точки зрения своего объема государств.

Так, по контрактам, заключенным в конце 2022 года, поставки инсулина предполагаются только к концу 2023-го.

Представители фирмы объясняют эту ситуацию нехваткой производственных мощностей и перераспределением рынков и объемов производств. Все это вызывает крайнюю обеспокоенность в пациентском сообществе, в первую очередь ее испытывают родители детей, больных диабетом», — отмечается в письме.

Авторы добавляют, что посредническая дистрибьюторская компания уже несколько лет выступает единственным поставщиком инсулина в государственных тендерных закупках. «Родители просили руководство Эндокринологического центра расширить количество поставщиков и ассортимент инсулина для создания здоровой конкуренции и дать возможность выбора препаратов для врачей и пациентов, но этого не происходит», — подчеркивают они.

По мнению родителей детей с сахарным диабетом и взрослых пациентов, техническое задание на тендер специально формируется таким образом, чтобы в нем могли участвовать только препараты, завозимые дистрибьютором, даже несмотря на критические нарушения им сроков поставок по предыдущим закупкам.

«В марте этого года в Бишкеке аналоговый инсулин, который должен бесперебойно выдаваться детям, закончился полностью, хотя должен быть обязательный шестимесячный запас жизненно важных лекарств. Эндокринологический центр принял решение о приостановке выдачи инсулина пациентам с сахарным диабетом второго типа, перераспределив генно-инженерный инсулин детям. Такая ситуация недопустима. В этой связи медучреждение было вынуждено экстренно запросить минимальное количество аналоговых препаратов в других регионах республики, чтобы не допустить детских ком и смертей в столице, вызвав тем самым коллапс в других регионах. В конце апреля дистрибьюторская фирма поставила небольшую (1 тысячу упаковок) гуманитарную партию инсулина», — говорится в письме.

Родители и пациенты отмечают, что в розничной продаже в аптеках по всей территории Кыргызстана инсулин отсутствует и они вынуждены покупать жизненно важный препарат в других государствах (Россия, Казахстан, Турция) и привозить его на свой риск и страх, не соблюдая температурного режима хранения. При этом цены там в разы дешевле, чем в государственных тендерных закупках. «Также пациентам приходится обращаться в различные фонды и выпрашивать инсулин и средства для его введения, несмотря на то, что государство выделило многомиллионные финансы на бесперебойное обеспечение препаратом», — добавляют они.

Авторы письма бьют тревогу: в Эндокринологическом центре аналогового инсулина для детей осталось на месяц.

Препараты выдаются в минимальном количестве, многие дети не получают суточную потребность, что чревато ухудшением состояния и развитием осложнений сахарного диабета. Пациенты второго типа уже три месяца не получают инсулин, что в свою очередь ведет к декомпенсации сахарного диабета и необратимым осложнениям, таким как диабетическая ретинопатия, диабетическая нефропатия, к различного рода сосудистым событиям (инфаркт и инсульт) как результат плохого контроля сахара крови.

Авторы просят президента и главу надзорного органа взять ситуацию под личный контроль.

Напомним, в начале марта в редакцию уже обращались родители детей, страдающих диабетом первого типа. Они пожаловались на то, что запасы инсулина закончились. Детей переводят на инсулин, рассчитанный для взрослых, что чревато последствиями.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что ограниченное количество таких препаратов, как левемир и новорапид, отмечается только по Бишкеку, где наблюдается высокий уровень внутренней миграции пациентов с сахарным диабетом. В регионах упомянутые лекарства имеются в достаточном количестве. Глава ведомства Гулнара Баатырова признала, что государство выделяет недостаточно средств на обеспечение населения инсулином.

В апреле стало известно, что в столице пациенты со вторым типом диабета не могут получить протафан — ограничения ввели из-за нехватки лекарства.

Проблемы с инсулином были в Кыргызстане и в прошлом году. В мае пациенты стали жаловаться на его нехватку. В министерстве задержку с поставкой препарата объясняли увеличением сроков отгрузки самим заводом-изготовителем и срывом тендера в феврале.



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