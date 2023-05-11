МИД рекомендует кыргызстанцам воздержаться от поездок в Пакистан

Информация о пострадавших гражданах Кыргызской Республики в результате последних событий в Посольство не поступала.

В связи с резким обострением внутриполитической ситуации в Исламской Республике Пакистан, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики рекомендует гражданам КР воздержаться от поездок в Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, гражданам, пребывающим в Пакистане, необходимо усилить меры собственной безопасности, до полной стабилизации обстановки в стране.

Информация о пострадавших гражданах Кыргызской Республики в результате последних событий в Посольство не поступала.

Функционируют телефоны горячей линии посольства, по которым граждане Кыргызстана, пребывающие в Пакистане, в случае необходимости, могут обратиться за помощью или консультацией: + (92 51) 2250010, +(92) 330 3717771.

Напомним, сторонники арестованного накануне экс-премьера Пакистана Имрана Хана вышли на акции протеста, в ходе которых полиция арестовала более 1,2 тыс. человек, сообщает в среду портал Dawn.

В частности, власти арестовали 1 тыс. человек в провинции Пенджаб. Пакистанское командование развернуло в провинции военных для поддержания порядка. Еще 270 человек арестовали в городе Карачи в провинции Синд.

Также поступают сообщения, что четыре человека погибли, десятки ранены, в результате беспорядков в Пешаваре. Митингующие дважды нападали в этом городе на офис государственных СМИ. В Лахоре активисты атаковали полицейский участок и повредили его входные ворота. Они требуют организовать им встречу с Ханом.





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