Садыр Жапаров внес изменения в закон о структуре местных судов

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 6 апреля 2023 года.

Президент Садыр Жапаров подписал закон "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "Об утверждении структуры местных судов и штатной численности судей местных судов Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 6 апреля 2023 года.

Законом Кыргызской Республики "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "Об утверждении структуры местных судов и штатной численности судей местных судов Кыргызской Республики" от 4 июня 2020 года № 59 штатная численность судей была сокращена в следующих административных судах: города Бишкек – с восьми штатных единиц до трех, Чуйской области – с пяти до двух, Ошской области – с трех до двух, Джалал-Абадской области – с трех до двух соответственно.

Данным законом предусмотрены изменения в вышеназванный закон посредством увеличения штатной численности судей в административных судах города Бишкек, Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областей за счет уменьшения штатной численности судей в судах общей юрисдикции в следующем порядке:

1) административный суд города Бишкек увеличить с 3 до 5 штатных единиц с передачей в его ведение 2 штатных единиц из Первомайского и Свердловского районных судов города Бишкек;

2) административный суд Чуйской области увеличить с 2 до 4 штатных единиц с передачей по 1 штатной единице из Аламудунского и Ысык-Атинского районных судов обозначенной области;

3) административный суд Ошской области увеличить с 2 до 3 штатных единиц с передачей 1 штатной единицы из Кара-Суйского районного суда обозначенной области;

4) административный суд Джалал-Абадской области увеличить с 2 до 3 штатных единиц с передачей 1 штатной единицы из Базар-Коргонского районного суда обозначенной области.





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