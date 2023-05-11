ГКНБ: Задержаны бывший заведующий Кара-Буура-Манасского сектора ГУ «Унаа» А.Т.М. и специалист Д.Н.Д.

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц к данному факту.
ГКНБ Кыргызской Республики была выявлена коррупционная схема должностных лиц Кара-Буура Манасского сектора Таласского регионального отдела ГУ «Унаа» при МВД КР и преподавателей Кара-Бууринской районной автошколы им. А.Кошонова.
Так, установлено, что сотрудники ГУ «Унаа» по Кара-Бууринскому району и отдельные преподаватели автошколы за денежное вознаграждение оказывали содействие отдельным гражданам при сдаче компьютерного тестирования на знания правил дорожного движения путем подсказывания правильных ответов на электронные вопросы.
В ходе проведения обыска были обнаружены готовые для заполнения свидетельства об окончании различных автошкол Таласской области с печатью, индивидуальным номером и готовые водительские удостоверения, свидетельствующие о противоправных деяниях должностных лиц ГУ «Унаа» и др. лиц.
По вышеуказанному факту были задержаны бывший заведующий Кара-Буура-Манасского сектора ГУ «Унаа» А.Т.М., специалист Д.Н.Д.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц к данному факту.
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