Masdar планирует начать строительство солнечной электростанции в КР в июне

Они изучат технические параметры проекта.



Состоялась очередная встреча министра энергетики Кыргызстана Таалайбека Ибраева с представителями старшего менеджера по развитию и инвестициям Abu Dhabi Future Energy Company PJSC — Masdar (ОАЭ) Мохамеда Асада Тахера и менеджера по развитию и инвестициям Диаса Камалиева. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Основной целью встречи сторон стало изучение вопросов реализации проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт. Сейчас по нему рассматриваются изыскательские работы по размещению солнечной станции на земельных участках в Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Нарынской областях.

По итогам встречи решено направить в Кыргызстан в середине мая арабских специалистов.

Они изучат технические параметры проекта.

Напомним, что по договору Masdar четыре месяца проводит исследования. В июне начнется реализация соглашения на строительство станции. Планируется, что она будет введена в эксплуатацию в 2025 году.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/265102/