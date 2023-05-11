Фермеры Кыргызстана и Узбекистана примут участие в совместном форуме в Бишкеке

Более 200 фермеров и предпринимателей из Кыргызстана и Узбекистана примут участие в форуме «Агро Экспортер» в Бишкеке.
Об этом сообщает посольство США в КР.
По данным дипмиссии, «Агро Экспортер» направлен на продвижение экспорта сельскохозяйственной продукции и установление связей между кыргызстанскими сельхозпроизводителями и внешними рынками. Мероприятие пройдет при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в партнерстве с ОсОО «Предприниматель».
Форум состоится 12 мая. Ожидается, что он соберет более 200 фермеров, предпринимателей и представителей бизнес-ассоциаций для обсуждения ключевых вопросов продвижения экспорта кыргызстанской сельскохозяйственной продукции и установления прямых связей с потенциальными покупателями из Узбекистана. Агропредприятия Кыргызстана и Узбекистана также получат возможность обсудить потенциальные сделки в ходе B2B-встреч.
Слет фермеров организован в рамках проекта USAID «Агросоода». За последние три года Агентство США по международному развитию спонсировало участие более 30 кыргызстанских компаний в международных выставках и привлекло более 100 кыргызстанских предприятий к участию в форумах и B2B-встречах с партнерами из Узбекистана. Это помогло им установить деловые связи с узбекистанскими компаниями и увеличить экспорт кыргызстанской сельскохозяйственной продукции.
Проект USAID «Агросоода» — это пятилетний проект, направленный на увеличение количества рабочих мест, повышение доходов фермеров и сельскохозяйственных предприятий за счет укрепления цепочки добавленной стоимости и расширение региональной и трансграничной торговли с Узбекистаном.
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