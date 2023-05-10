Минздрав разработал информационную систему для мониторинга эпидситуации

Система разработана в рамках реализации целевой модели развития цифрового здравоохранения «Санарип MED».



Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора совместно с Центром электронного здравоохранения разработал информационную систему iEPID для мониторинга инцидентов в области общественного здравоохранения. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, iEPID направлена на мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и обеспечивает быстрое и эффективное реагирование на возникающие проблемы, включая вспышки инфекционных заболеваний. Система позволяет отслеживать их, предоставляя информацию в режиме реального времени о числе заболевших, распространении заболевания по территориям и других факторах, необходимых для принятия эффективных мер. Например, в настоящее время с ее помощью активно отслеживают вспышки кори, менингита и COVID-19.

«Ранее сбор информации о различных случаях инфекционных заболеваний осуществляли произвольно через телефон и электронную почту, что могло привести к задержкам и некорректной оценке рисков при вспышках. Чтобы минимизировать влияние человеческого фактора, iEPID интегрирована с другими информационными системами здравоохранения. Теперь данные автоматически передаются в нее, если регистрируется случай, имеющий эпидемиологическую значимость», — отметили в ведомстве.

В iEPID предустановлены пороги заболеваемости для различных заболеваний, она автоматически анализирует сведения с разных систем. Когда количество случаев превышает установленный порог, система создает оповещение, которое требует дальнейшей проверки и валидации. Также информационная система позволила значительно сократить бумажный документооборот, отменить ряд бланков, отчетных форм и журналов.

Система разработана в рамках реализации целевой модели развития цифрового здравоохранения «Санарип MED».



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/265072/