В Казани и Санкт-Петербурге будут генконсульства Кыргызстана: указы президента

Садыр Жапаров подписал Указ «Об учреждении Генерального консульства Кыргызской Республики в городе Казани Российской Федерации».

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В документе говорится: в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона «О дипломатической службе Кыргызской Республики» и пунктом 10 статьи 4 Закона «О взаимодействии государственных органов в сфере внешней политики Кыргызской Республики», в целях защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики, создания благоприятных условий, расширения экономического и культурного сотрудничества, а также консульского обслуживания кыргызстанцев в городе Казани Российской Федерации постановляется учредить Генеральное консульство КР в городе Казани Российской Федерации с консульским округом, включающим территории Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики и Ульяновской области.

Другим указом глава государства учредил Генсоконсульство КР в городе Санкт-Петербурге.

«Учредить Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Санкт-Петербурге Российской Федерации с консульским округом, включающим территории Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и города Санкт-Петербурга», — говорится в документе.



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