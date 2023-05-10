Награды кыргызского солдата ВОВ нашли поисковики и передали родственникам

Выяснилось, что солдат, считавшийся пропавшим без вести, вернулся живым с фронта.
Две медали, принадлежащие солдату Великой Отечественной войны Сатыкулу Мамырову, обнаружили поисковики в апреле 2022 года в районе поселка Щорсово Зеленоградского района. Они переданы его правнуку, сообщает ТАСС.
По его данным, медали «За боевые заслуги» и нагрудный знак «Гвардия» героя-красноармейца Сатыкула Мамырова, найденные поисковиками под Калининградом, переданы его правнуку. Торжественная церемония передачи фронтовых реликвий солдата Великой Отечественной войны состоялась в калининградском филиале Нахимовского училища.
По словам руководителя региональной поисковой организации «Совесть» Руслана Хисамова, медали были обнаружены при проведении очередной поисковой операции в рамках всероссийского проекта «Историческая память». В феврале 1945 года на этой приморской территории шли ожесточенные бои, враг отчаянно сопротивлялся, совершал одну за другой атаки. «По местоположению наград и знака было очевидно, что они принадлежат одному человеку», — сказал он.
Это подтвердил запрос в архив Минобороны: медали были вручены в 1943-м и 1944 годах гвардии красноармейцу Сатыкулу Мамырову, уроженцу Киргизии из Джалал-Абадской области. С 10 февраля 1945 года он значился пропавшим без вести.
Выяснилось, что солдат, считавшийся пропавшим без вести, вернулся живым с фронта. По одной из версий, которая наиболее реальна, Сатыкул Мамыров был тяжело ранен в одном из боев, при оказании первой медицинской помощи с него могли снять гимнастерку с наградами, которая и осталась на поле боя, пока спустя 77 лет после Великой Победы их не нашли поисковики.
Ветеран войны был награжден также медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», был представлен в 1985 году к ордену Отечественной войны 2-й степени, но не успел получить его: герой-красноармеец умер, рассказали его родные.
Церемония передачи медалей «За боевые заслуги» и знака «Гвардия» правнуку фронтовика Бектуру Ташибекову состоялась в канун Дня Победы в филиале Нахимовского училища в Калининграде.
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