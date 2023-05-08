Кыргызская ассоциация туроператоров сделала обращение по поводу развития туризма

Бишкек, "Саясат.kg". Члены ассоциации всегда заинтересованы в мероприятиях по продвижению Кыргызстана как страны туризма.

Кыргызская ассоциация туроператоров на своей странице в Facebook опубликовала обращение в связи с ситуацией в Фонде развития туризма.

Отмечается, что КАТО, наряду с другими ассоциациями и государственными органами, была одним из инициаторов по введению безвизового режима для туристов, расширению списка стран для безвизового въезда, упрощенному оформлению разрешительных документов для туристов и работе по упрощенному налогообложению (снижение ставок и увеличения порога НДС).

"Все эти нововведения дали и дают хорошие результаты, только улучшая туристический климат и привлекательность страны. Елена Анатольевна Калашникова, будучи руководителем туристической компании, которая является членом КАТО, активно принимала в этой работе участие. Это говорит о том, что она имеет большой практический опыт в туризме", - подчеркивается в обращении.

Далее отмечается, что члены ассоциации всегда заинтересованы в мероприятиях по продвижению Кыргызстана как страны туризма.

"Деятельность по продвижению страны за рубежом и созданию положительного имиджа - основополагающая работа по продвижению туризма страны. Работа фонда в этом направлении была активной за последний год. Считаем, что все начатые ранее мероприятия по продвижению страны на зарубежных туристических выставках при деятельности и поддержке фонда должны быть продолжены. Если будет активная поддержка и в дальнейшем со стороны департамента туризма, фонда и всех госорганов, то это даст еще больший положительный эффект привлекательности Кыргызстана", - пишут в КАТО.

Резюмируя, в КАТО отметили, что "сектор туризма будет рад, если начатые рациональные проекты будут продолжены государством".

Напомним, 4 мая заместитель главы Госкомитета нацбезопасности Тимур Шабданбеков сообщил, что 22 апреля 2023 года Главное следственное управление ГКНБ возбудило уголовное дело по факту коррупции при реализации проекта строительства точек отдыха для туристов.



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