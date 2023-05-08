Запретить забирать детей у арестованных женщин предлагает институт омбудсмена

Нет доступа к элементарным средствам гигиены, медицинским услугам.

Эксперты института омбудсмена предлагают поправки в законы «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин», «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений» и «О прохождении службы в правоохранительных органах».

В частности, предлагают исключить правовые нормы, позволяющие временно изымать ребенка у женщин, которые находятся под стражей. Предлагается также укрепить правовые гарантии обеспечения минимальных стандартов по материально-бытовым условиям для беременных и женщин с детьми, которые находятся в колонии.

Правозащитники отмечают, что в ИВС также нарушаются права женщин. Несмотря на наличие законодательной нормы о проведении личного обыска представителем одного пола с обвиняемым, на практике эта норма не всегда соблюдается. Нет доступа к элементарным средствам гигиены, медицинским услугам.

Авторы поправок считают, что нужно расширить штат за счет привлечения на работу женщин в ИВС и СИЗО, чтобы подозреваемые не сталкивались с дискриминацией и неправомерным отношением.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264942/