Запретить забирать детей у арестованных женщин предлагает институт омбудсмена

Нет доступа к элементарным средствам гигиены, медицинским услугам.
Эксперты института омбудсмена предлагают поправки в законы «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин», «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений» и «О прохождении службы в правоохранительных органах».
В частности, предлагают исключить правовые нормы, позволяющие временно изымать ребенка у женщин, которые находятся под стражей. Предлагается также укрепить правовые гарантии обеспечения минимальных стандартов по материально-бытовым условиям для беременных и женщин с детьми, которые находятся в колонии.
Правозащитники отмечают, что в ИВС также нарушаются права женщин. Несмотря на наличие законодательной нормы о проведении личного обыска представителем одного пола с обвиняемым, на практике эта норма не всегда соблюдается. Нет доступа к элементарным средствам гигиены, медицинским услугам.
Авторы поправок считают, что нужно расширить штат за счет привлечения на работу женщин в ИВС и СИЗО, чтобы подозреваемые не сталкивались с дискриминацией и неправомерным отношением.
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