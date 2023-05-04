Мэрия планирует заработать на парковках 30 млн сомов

С момента формирования муниципального предприятия "Бишкекские парковки и стоянки" в бюджет поступило 16 млн сомов.
Об этом на сессии Бишкекского горкенеша сообщил вице-мэр столицы Нурдан Орунтаев.
Депутат Казыбек Эргешов ("Ынтымак") напомнил, что ранее в мэрии обещали, что поступления от парковок и автостоянок будут до 200 млн сомов в год, а сегодня собирают только 16 млн.
Вице-мэр ответил, что муниципальное предприятие "Бишкекские парковки и стоянки" было создано в мае 2022 года.
"С января по сегодняшний день с автопарковок собрано около 8 млн сомов. С каждой неделей мы добавляем по одному-два отрезка улиц. На сегодняшний день доходы оптимизируются. И на этот год запланировано собрать около 30 млн сомов только с парковок", - сообщил он.
Напомним, вопрос доходов от парковок и стоянок неоднократно поднимался в Бишкекском горкенеше. Депутатов возмущало, что в муниципалитете постоянно обещают начать зарабатывать на парковках внушительные суммы, но этого не происходит.
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