Акимам хотят разрешить назначать районных архитекторов

Мэрия Бишкека намерена расширить полномочия районных администраций.
Об этом на сессии Бишкекского горкенеша сообщил глава столицы Эмилбек Абдыкадыров.
Депутат Сайдахмат Исмаилов ("Ишеним") сообщил, что знает о жалобах акимов на то, что они не могут быть полными заказчиками работ. Это касается ремонта дорог, якобы акимиаты обращаются в МП "Бишкекасфальтсервис", но оно загружено и тоже берет подрядчиков.
Исмалов отметил, что акимиаты сами могли бы проводить конкурсы.
На что мэр ответил, что райадминистрации ни в чем не ограничены. Кроме того, разрабатывается положение, согласно которому акимам хотят передать полномочия по назначению районных архитекторов.
"Я хочу больше полномочий дать райадминистрациям, чтобы они на местах решали вопросы", - сообщил Абдыкадыров.
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