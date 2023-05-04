Камчыбек Ташиев подарил автомобиль на турнире в честь Молдомусы Конгантиева

Камчыбек Ташиев подарил УВД Джалал-Абадской области ключи от новенькой Toyota Corolla.

Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Известно, что на ипподроме "Телтору" в Джалал-Абаде сегодня, 3 мая, проходит турнир по кок-бору, посвященный памяти Молдомусы Конгантиева и предстоящему празднованию Дня Победы.

Перед началом турнира Камчыбек Ташиев от имени личного состава ГКНБ подарил УВД Джалал-Абадской области автомобиль марки Toyota Corolla, 2003 года выпуска. Ключи получил начальник Женишбек Абитов.



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