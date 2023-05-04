Родственник начальника УВД Октябрьского района Бишкека задержан с наркотиками

Родственник начальника УВД Октябрьского района Бишкека Эмирлана Зарылбек уулу задержан с наркотиками.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что Э.Зарылбеков был задержан сотрудниками ГКНБ. По предварительным данным, вместе с ним задержан еще один подозреваемый.

«По информации, требующей подтверждения, Э.Зарылбеков и Э.Ш. были задержаны на посту «Сосновка». Во время обыска у них были изъяты наркотические вещества. Обоих подозреваемых водворили в СИЗО-1 Бишкека», — сообщили редакции.



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