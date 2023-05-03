Пограничники России усомнились в паспортах депутата и главы МИД КР

Пограничники России в аэропорту Москвы час продержали депутата Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева.

Об этом он сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Нардеп отметил, что дополнительную проверку паспортов пограничники не смогли обосновать.

«Я заметил, что при проверке граждан Кыргызстана 3-4 человек повели в другой зал. Я специально дал не дипломатический, а общегражданский паспорт. Меня тоже отвели в отдельный зал. Вместе с 8-9 соотечественниками мы час просидели там. На мои вопросы не дали обоснованно ответа кроме того, что паспорта вызвали подозрение. Там были и старые, и новые кыргызские паспорта», — рассказал депутат.

Марлен Маматалиев предложил МИД передать пограничникам России образцы кыргызских паспортов и реагировать на такие случаи. «Есть отдельный коридор для граждан России и Беларуси. В чем разница? Мы тоже член ЕАЭС», — заявил он.

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев сказал, что его новый общегражданский паспорт тоже вызывал вопросы у пограничников России.

«Я сам с новым паспортом в такую ситуацию попал. Полчаса изучали, откуда эти паспорта. Мы объяснились и поняли друг друга. Но у них тоже есть человеческий фактор. Но мы с ними союзники, у них должно быть более лояльное отношение», — сказал министр.



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