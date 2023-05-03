Дело «Азаттыка». Эрбол Султанбаев прокомментировал заявление Госдепа США

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев на своей странице в Facebook прокомментировал заявление Госдепа США о прекращении деятельности учреждения «Азаттык Медиа».



По его словам, власти ознакомились с соответствующими заявлениями главы комитета по международным делам палаты представителей Конгресса, а также Госдепартамента США.



«Очевидно, что они (Госдеп. — Прим. 24.kg) сделали свои заявления, не зная реальной ситуации на месте, так как сами находятся вдали от Кыргызстана. Минкультуры действовало в пределах своих полномочий, предусмотренных законом, за распространение ложной информации о событиях на границе. Далее оно обратилось в суд, который в ходе разбирательств принял соответствующее решение. Судебная власть в нашей стране независима и самостоятельно принимает решения. Никто не имеет права вмешиваться в их работу. Кыргызстан — открытая и свободная республика. У нас нет ограничений на свободу слова и СМИ. В нашей стране каждый гражданин имеет право открыто выражать свое мнение и использует это право в полной мере. Такие же права есть и у всех организаций. Единственное условие для всех — вести свою деятельность в строгом соответствии с законодательством. Поэтому мы считаем эти заявления неуместными и необоснованными и призываем не вмешиваться во внутренние дела КР», — заявил Эрбол Султанбаев.



Ранее Госдепартамент США выразил обеспокоенность решением суда о прекращении деятельности «Азаттык Медиа» как средства массовой информации. В ведомстве призвали к справедливому и тщательному судебному рассмотрению любой апелляции.

Напомним, ранее судья Ленинского районного суда Чолпон Каримбаева удовлетворила иск Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики о закрытии «Азаттык Медиа».

В конце октября 2022 года Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщило, что приостановило на два месяца работу сайта радио «Азаттык». В ведомстве отметили, что 16 сентября ресурс «Настоящее время» (подведомственная структура «Азаттык Медиа») опубликовал видеоматериал под названием «Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана», в котором «применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области».

Медиасообщество Кыргызстана выразило обеспокоенность по поводу продолжающихся преследований властей в отношении независимых журналистов и попыток ограничить свободу СМИ, заявив, что министерство должно отозвать иск.

Как отмечают правозащитники, власти Кыргызстана в последнее время активизировали усилия по контролю и цензуре СМИ на фоне продолжающегося подавления свободы слова и гражданского общества.



Ссылка: https://24.kg/vlast/264729/