Жогорку Кенеш освободил Атыр Абдрахматову с должности омбудсмена

Депутаты Жогорку Кенеша 3 мая рассматривают решение фракции "Ата-Журт Кыргызстан" о досрочном освобождении Атыр Абдрахматовой с должности омбудсмена.

Лидер фракции Бактыбек Сыдыков сообщил, что фракция предлагает досрочно снять Абдрахматову с должности на основании статьи 122 пункта 2 Регламента ЖК, принимая во внимание часть 9 пункта 4 статьи 123 Регламента ЖК.

Отметим, пункт 2 статьи 122 гласит: "Кандидатуры на указанные должности вносятся в Жогорку Кенеш не позднее 20 дней до истечения срока полномочий должностного лица или, в случае досрочного прекращения его полномочий, не позднее 15 дней после досрочного прекращения его полномочий".

Согласно пункту 4 статьи 123, предложение о досрочном освобождении от должности с обоснованием этого предложения представляют фракции, депутатские группы, депутаты, избранные по одномандатным округам и не вошедшие во фракции и депутатские группы, – в отношении акыйкатчы (омбудсмена).

Спикер Нурланбек Шакиев отметил, что комитет ЖК по конституционному законодательству принял решение о досрочном прекращении полномочий омбудсмена. Он предложил проголосовать за решение комитета.

Депутат Адахан Мадумаров спросил, куда спешат коллеги. По его словам, необходимо сначала заслушать саму Атыр Абдрахматову.

Однако Шакиев ответил, что омбудсмен официально была приглашена на заседание парламента, но не пришла.

Мадумаров попросил депутатов обратить внимание на пункт 2 статьи 122 Регламента. "Вы понимаете, что там написано? На что они опираются? Из этого только пункта ничего не понятно же!" - заявил депутат.

Но спикер поставил вопрос о прекращении полномочий Абдрахматовой на голосование: 50 депутатов проголосовали за, пятеро - против.

Шакиев заявил, что у Мадумарова есть право проголосовать против и высказать свою позицию.

"Да, есть, и я бы ничего против не сказал, если бы все было по закону", - ответил Мадумаров.



Отметим, в аппарате омбудсмена Kaktus.media сообщили, что Абдрахматова на заседание ЖК приглашена не была.



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